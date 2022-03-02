Son dakika haberleri... Rusya savaşında un sanayisi etkilenebilir'

SELÇUK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının Türkiye'deki un sanayisini de etkileyeceğini belirterek, "Türkiye un ihracatında dünyada birinci ülke. Sanayicimizin bu ihracatı yapabilmesi için dışarıdan 'Dahilde İşleme Rejimi' sistemi içerisinde ithal edip, ürünü Türkiye'de işleyip tekrar satıyor. Bunun da yüzde 80'lik bir kısmını Rusya'dan ithal ediyor. Bu durumda sıkıntı yaşanabilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ekonomik etkilerini değerlendiren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz ama dünya küçüldüğü için ticaret de yoğunlaştı. Bazı ürünleri ithal ediyoruz, bazılarını ihracatını yapıyoruz. Rusya- Ukrayna savaşında en çok etkileneceğimiz konu; buğday ve ayçiçeği ile ilgili. İhracatını yaptığımız örtü altı ürünlerimiz de bu durumdan etkilenecek gibi görünüyor" dedi.

"Geçen yıl yaşanan şiddetli kuraklıktan sonra aralık ayı ile başlayan yağışlı periyot, çiftçimizin ve insanımızın yüzünü güldürdü. Hububatta yağışların toplamı değil; dağılımı çok önemli. Şu ana kadarki yağışlar, ovadaki sağlıklı bitki çıkışları için yeterli olacak. Çoğu çiftçimiz kuru ekim yapmıştı. Tohumların birçoğu çimlenmeye, tarlaları kapatmaya başladı. Nisan ayının başına kadar bir kuraklık riski yok. Toprakta 1 metreyi aşkın bir nem derinliği var. Şu an da yağışlı günler devam ediyor. ?Ama önemli olan nisan ve mayıs yağışları da dengeli bir şekilde gittiği zaman, 40- 50 milimetre yağış aldığımızda, Konya Ovası ve Türkiye'nin genelinde de benzer bir durum söz konusu. Ciddi bir rekolte artışı görebiliriz. Bahar yağışlarının iklim gidişatı rekolteyi belirleyecektir; ama şu an gelecek açısından ümitliyiz diyebiliriz. Hem buğday ve arpa için hem de baharlık ürünlerin ekimi için hazırlık yapılıyor. Bu hazırlıklara da fayda sağlaması açısından bu yağışlar, son derece önemli oldu. Konya Ovası büyük oranda yer altı suyu kullanan bir bölge. Yer altı suları rezervlerinin zenginleşmesi, Beyşehir Gölü, Suğla Depolama Havzası gibi de geniş havzaların beslenme açısından da oldukça ümitli bir sezona devam ediyoruz."