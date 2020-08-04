Son dakika haberleri! Polis tek tek uyardı Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çay ocaklarında maskesiz oturan vatandaşları polis uyararak evine gönderdi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çay ocaklarında maskesiz oturan vatandaşları polis uyararak evine gönderdi.

Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede korona virüs vakalarının görülmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı. İlçede bulunan çay ocaklarını denetleyen polis ekipleri, maskesiz çıkan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Maskesi olmayan kişileri ise evlerine gönderdi.

Maske ve mesafe konusunda daha hassas olunması gerektiğini dile getiren polisler, uyarılara rağmen maskesiz gezen kişilere cezai işlem uygulanacağını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA