Son dakika haberleri | PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün çocukları silahlandırdığı Amerikan raporunda
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Son dakika haberleri | PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün çocukları silahlandırdığı Amerikan raporunda

Son dakika haberleri | PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün çocukları silahlandırdığı Amerikan raporunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Teslim olan teröristlerin defalarca dile getirdiği, eli kanlı PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün, genç ve çocukları bir hiç uğruna nasıl ölüme gönderdiğine ilişkin çok çarpıcı ifadeler, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dünyada Çocukları Silahlandırma ve İnsan Ticareti" başlıklı...

Teslim olan teröristlerin defalarca dile getirdiği, eli kanlı PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün, genç ve çocukları bir hiç uğruna nasıl ölüme gönderdiğine ilişkin çok çarpıcı ifadeler, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dünyada Çocukları Silahlandırma ve İnsan Ticareti" başlıklı raporda yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarında büyük kayıplar veren, liderlik ve militan temini sorunlarına bir de hayatta kalma korkusu eklenen PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün elebaşları, kendilerini güvenceye almak uğruna kandırdıkları genç ve çocukları ölüme yolluyor. Raporda, PKK'ya bağlı grupların çocukları kaçırarak silahlandırması ile kendi menfaatleri doğrultusunda savaşa sürmeleri konuları ele alınıyor. Ayrıca bölge kaynaklarının rapor hakkındaki yorumlarına göre raporda; PKK ve YPG özellikle Suriye ve Sincar bölgelerindeki çocukları kaçırarak silahlandırmasına dikkat çekiliyor. Eli kanlı örgütün 2018 yılından bu yana yüzlerce Ezidi çocuğu kaçırarak silahlandırdığı dile getiriliyor.

Öte yandan, bölgedeki kaynaklarca, örgütün Suriye'nin kuzeyindeki gençlik yapılanması Devrimci Gençlik'e bağlı grupların çalışma ve eylemlerini arttırdığı belirtilerek özellikle 'savaşçı' adı altında çocukları alıkoydukları ve Halep'e gelen ailelerden iki çocuğu kaçırdıkları ifade edildi. Ayrıca yine bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG savaş suçu olmasına rağmen çocukları kaçırarak silahlandırıyor ve kamplarda eğitiyor. Eğitime alınan çocuklar savaştırılıyor ve hiçbir zaman aileleri ile görüşmelerine izin verilmiyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün çocukları silahlandırdığı Amerikan raporunda - Haberler
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