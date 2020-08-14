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Son dakika haberleri | Ömer Erdoğan: "Kesinlikle asansör takım olmayacağız"

Son dakika spor haberine göre - Ömer Erdoğan: "Kesinlikle asansör takım olmayacağız" Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan: "Tüm mevkilere transfer düşünüyoruz" "Federasyon yabancı kuralı ile ilgili doğru karar aldı" Erzurum Yüksek İrtifa Kamp merkezinde hazırlıklarını sürdüren Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan...

14.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:27

- Ömer Erdoğan: "Kesinlikle asansör takım olmayacağız"

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan:

"Tüm mevkilere transfer düşünüyoruz"

"Federasyon yabancı kuralı ile ilgili doğru karar aldı"

ERZURUM - Erzurum Yüksek İrtifa Kamp merkezinde hazırlıklarını sürdüren Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan hazırlık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım oluşturacaklarını belirten Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Sayısal anlamda ve kalite bakımından kadromuzu geniş tutacağız. Tüm mevkilere transfer düşünüyoruz. Kesinlikle asansör takım olmayacağız" dedi.

"Gün geçtikçe tempomuzu artırıyoruz"

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Şartlar güzel hazırlıklarımız güzel gidiyor. Havalar bize uygun ve antrenman sahaları da elverişli. Gün geçtikçe tempomuzu artırıyoruz. Fiziksel ve oyun olarak kendimizi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın gayretinden ve çalışmalarından memnunum" ifadelerini kullandı.

"Tüm mevkilere transfer düşünüyoruz"

Transfer çalışmalarının da çok iyi gittiğini kaydeden Erdoğan, "Açıkçası tüm mevkilere transfer düşünüyoruz. Alternatif olarak ve takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular arıyoruz. Transfer çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Belirlediğimiz oyuncular var şuan yönetim kurulumuz ve transfer komitemizin oyuncularla ve menajerleriyle görüşmeleri devam ediyor. Umarım transfer çalışmalarımız biran önce sonuçlanır" açıklamalarında bulundu.

"Kesinlikle asansör takım olmayacağız"

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu sezon Süper Lig'de 40 lig maçı oynanacak. Türkiye kupası maçlarını da sayarsak bu 45-50 maça çıkıyor. Sayısal anlamda ve kalite bakımından kadromuzu geniş tutacağız. Olası bir rotasyonda oynamayan arkadaşımız oynayanın yerine girdiğinde hazır olacak. Süper Lig'de yeni olduğumuz için ilk hedefimiz kalıcı olmak. Daha sonra toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp üst sıralara çıkacağız. Kesinlikle asansör takım olmayacağız. Sahada mücadele eden savaşan ve birbiriyle yardımlaşan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"Federasyon yabancı kuralı ile ilgili doğru karar aldı"

Federasyonun yabancı kuralı ile alakalı aldığı karardan memnun olduğunu söyleyen Erdoğan, "Fikstür çekildikten sonra ilk maça bir hafta süre kalaya kadar burada çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Yabancı kuralı ile alakalı fazla bir şey söylemeye gerek yok. Federasyonun aldığı karara saygı duyuyorum. Doğru olan bir sene ertelenmesi çünkü çoğu takım hazırlıksız yakalandı. Bu sezon ligler devam ederken kulüpler önümüzdeki sezonun planlamasını daha sağlıklı yapar. Alınan karardan memnunum" diye konuştu.

Helder Barbosa: "Süper Lig'e geri döndüğüm için mutluyum"

Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele edebilmek için hazırlandıklarını belirten tecrübeli futbolcu Helder Barbosa, "Geçen sene takım olarak çok güzel işler yaptık. Takım olarak ve şehir olarak şampiyonluğu çok istedik. Sonunda buraya geldik ve ligde en iyi şekilde mücadele etmek için hazırlanıyoruz. Yeni hocamız var onu tanımaya çalışıyoruz. Süper Lig çok zor olacak bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Süper Lig'e geri döndüğüm için mutluyum. Burada her şey daha zor olacak ama üstesinden geleceğiz" dedi.

Idir Ouali: "Fiziksel ve mental anlamda hazır olmamız gerekiyor"

Kamp sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Idir Ouali, "Çıkarken Süper Lig'in zor olacağını biliyorduk. Buraya çıkarken de çok mücadele ettik. Takım olarak bu lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tüm kamp dönemleri gibi bu kamp dönemi de zor geçiyor. Bizim fiziksel ve mental anlamda hazır olmamız gerekiyor. Şuan takımda eksik oyuncular var onlarda döndüğü zaman her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Ömer Erdoğan: 'Kesinlikle asansör takım olmayacağız'

Kaynak: İHA

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