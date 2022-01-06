Son dakika haberleri... Modalife'ın çevre dostu tesisi plastik atıkları ekonomiye kazandırıyor

Türkiye'nin mobilya üreticilerinden Modalife, kurduğu geri dönüşüm tesisinde günlük 32 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürerek, doğanın korunmasına katkıda bulunuyor.

Yaklaşık 18 milyon dolarlık yatırımla kurulan Modalife Plastik Fabrikası, tüm plastik ham madde ihtiyacını kendi bünyesindeki tesisten karşılıyor.

Fabrikada günlük 32 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürülerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor.

Modalife Plastik Fabrikası Müdürü Adem Karapolat, AA muhabirine, Modalife'ın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Doğada atık olarak bulunan malzemelerden mobilya ürettiklerini belirten Karapolat, "Fabrikamız, plastik ham madde temininin tamamını kendi bünyesinde kurmuş olduğu geri dönüşüm tesisinden sağlamakta. Her gün doğaya atık olacak 32 ton plastik, ham maddeye çevrilmektedir. 2021 yılında faaliyete geçen geri dönüşüm tesisinde yıllık 60 bin ailenin ihtiyacına eş değer enerji ve 39 bin varile eş değer petrol tasarrufu sağlayarak çevreye ve ekonomiye katkı sunuluyor. Geri dönüşümden elde ettiğimiz plastik ham madde ile farklı ürün grupları için plastik parçaların yanı sıra ev ve bahçe mobilyaları üretiyoruz." yorumunu yaptı.

Karapolat, sandalye üretimine ağırlık verdiklerini ifade ederek, "Bir ağaçtan 30 orta boy ahşap sandalye üretilmekteyken bizim tesisimizde bir günde 1200 sandalye üretimi yapılmaktadır. Yıllık bazda da 12 futbol stadyumu genişliğinde alan kadar ağacın kesilmesinin önüne geçmekteyiz." dedi.

"Hedefimiz çevre bilincinin oluşturulması"

Atık plastik malzemeleri, atık toplama merkezlerinden temin ettiklerini belirten Karapolat, malzemelerin tesisteki bantlarda ayrıştırılarak son teknolojiyle donatılmış hatlarda uygun ham madde haline çevrildiğini aktardı.

Karapolat, çıkan ürünlerin kendi laboratuvarlarında incelenip onaylandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Atıklar, sağlık açısından bir sorun teşkil edilmediği onaylanır ve plastik fabrikasına sevk edilir. Burada da masa, sandalye ve mobilya aksesuarı olarak ürün haline dönüştürülür. Bu da ithalatın önüne geçmektedir. Ürünün ham maddesini de kendimiz bilerek ürettiğimiz için dayanıklı bir emtia haline dönüştürülmektedir. Hedefimiz, bu tesislerin artmasıyla birlikte çevre bilincinin oluşturulması ve ihtiyacımızın tamamının iç kaynaklardan teminidir."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Ekonomi Haberleri

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