Son dakika haberleri | MHP Adana İl Başkanı Avcı, Alparslan Türkeş'i ölümünün 24. yılında andı

Son dakika haberlerine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Avcı, yayımladığı mesajda, Alparslan Türkeş'in ülkücü-milliyetçi hareketin unutulmaz büyük değeri olduğunu belirtti.

Türkeş'in sadece Türkiye'deki Türkler için değil, dünyadaki bütün Türkler için de umut olan, moral veren örnek bir lider olduğunu kaydeden Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ruh ve can veren Türk milliyetçiliği gibi yüce bir değeri sonsuza dek yaşamak ve yaşatmak üzere mücadele eden Başbuğ Alparslan Türkeş, bu uğurda hapis ve tabutluklarda işkencelere katlanan, demokrasi uğruna sürgün cezaları reva görülen, 12 Eylül 1980 darbesini yapan zalimlerin bile yıldıramadığı bir liderdi. Turan sevdasıyla yaşayan, Sovyetler Birliği'nin dağılacağını, Türk Cumhuriyetlerinin mutlaka bağımsızlıklarını kazanacağını öngören, Türk yurtlarında bugün bile bağları devam eden ilişkiler inşa eden merhum Türkeş, Türkiye'de ise ömrünün tamamında bölücü ihanete, kültürel yozlaşmaya, ahlaki erozyona karşı mücadele etmiştir. Başbuğ Türkeş, vizyon ve misyon sahibi bir lider olarak milli ve manevi şuuru önceliğine alan bir gençliğin yetişmesi için de Ülkü Ocaklarını kurmuştur. MHP ile birlikte Ülkü Ocakları Başbuğ'umuzun bizlere bıraktığı iki büyük miras olmuştur. Başbuğ Alparslan Türkeş, 24 yıl önce bedenen aramızdan ayrılmıştır ama manevi varlığı ile her zaman bizimledir. Kutlu mirası, milli emaneti emin ve ehil ellerdedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun