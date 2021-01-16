Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
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Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

16.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:02
Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, maçın fiziksel anlamında zorluğundan ziyade psikolojik zorluğunun olduğunu ifade ederek, maçtan önce yaptıkları planların gerçekleştiğini söyledi. Güneş, "Maçın fiziksel anlamında zorluğundan ziyade psikolojik zorluğu vardı. 2 gün önce bir maç oynadık ve onu kaybettik. Bu maçla kendimizi psikolojik anlamda kendimizi toparlamak zorundaydık. Sahada çok çalışma şansımız olmadı ama teori anlamda bireysel konuşmalarla futbolcuları maça hazırladık. Bugün sahada her şeyini veren maçı çok isteyen 11 aslan ve sonradan giren oyuncularla çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Maçtan önce planladığımız her şey gerçekleşti. İyi bir galibiyet aldığımız düşünüyorum. Karşımızda son 2 hafta kazanmış, hoca değişikliği yapmış bir takım vardı. Planladığımız her şeyi yaptık ve maçı kazandık. Ben bu kulübün bu ailenin bir bireyiyim. Bu kulübün ileri gitmesi açısından elimden ne geliyorsa hazırım. Benim için burası olur başka yer olur hiç fark etmez. Bu kulübün daha iyi yerlere gitmesi ben her alanda çalışmaya hazırım" dedi.

PETRESCU: MAÇI KAZANMAYI YA DA EN KÖTÜ BERABERLİĞİ HAK ETTİK

Oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu ise, "Sonuçtan memnun değilim. Kaybedince asla memnun olmazsınız ama oyuncularımın gösterdiği mücadeleden, sahaya yansıttıkları performanstan dolayı mutluyum. Maçı kazanmayı ya da en kötü beraberliği hak ettik. Fakat çok fazla şans yakalayıp maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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