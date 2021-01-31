Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi
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Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi

31.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:12
Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi

Ligue 1'in 22. haftasında Lille, evinde Dijon ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lille Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0'lık skorla kazandı ve ligde liderliğe yükseldi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi.

Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.

PSG 7 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

Haftaya averajla lider giren PSG, küme düşme hattındaki Lorient'e konuk oldu. Lorient, Abergel'in 36, Wissa'nın 80 ve Moffi'nin 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı ve sürpriz bir sonuca imza attı.

Konuk ekibin gollerini, 45 ve 58. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Paris ekibi ligde 7 karşılaşma sonra yenildi.

PSG 45 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Lorient puanını 18'e çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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