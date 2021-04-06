Son dakika haberleri! 'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de artırdı'
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Son dakika haberleri! 'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de artırdı'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de artırdı'

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevgi Güleç, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinin cinsel yaşamları da olumsuz etkilediğini söyledi.

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ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevgi Güleç, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinin cinsel yaşamları da olumsuz etkilediğini söyledi. 

Eskişehir Şehir Hastanesi Cinsel Sağlık Polikliniği'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevgi Güleç, cinselliğin doğumdan ölüme kadar yemek yeme, su içme, uyuma gibi temel ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade ederek, "Kişilerin performans kaygısı olmadan, kendini ispatlama korkusu olmadan, özgüvenle, kendini ve karşısındakini olduğu gibi kabul edip, açık ve samimi bir iletişimle, bedeni ve ruhu bir armağan gibi paylaşabilme, haz alıp haz verme, geleceği umutla karşılayabilmesini sağlayan temel öğe cinselliktir. Cinsellik evliliğin sigortasıdır. Toplumumuzda çok sayıda cinsel aktif kişi olmasına rağmen bu konuda bilgi sahibi olan kişi sayısı görece olarak azdır" dedi.

Özellikle koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha çok evlerinde kalan eş ve partnerlerinin sürekli aynı mekanı paylaşmaya bağlı olarak sorunlar yaşadığını kaydeden Güleç şunları söyledi: "Yaklaşık 1 senelik süreçte cinsel sağlık problemlerinin ilave olarak yaşanması öncelikle kişinin kendisi, sonra ailesi, yakın çevresi ve toplumsal hayatta da problemlere neden olmakta ve çiftlerin hayatını kabusa çevirebilir. Bedensel ve fiziksel hastalıklarda nasıl tedavi olmak amacıyla doktora başvurmak gerekli ise cinsel sağlık problemlerinde de bu konuda eğitimli, etkisi çalışmalarla ispatlanmış uygulama ve tekniklerle yardımcı olabilecek cinsel sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Bu nedenle Eskişehir Şehir Hastanesinde Cinsel Sağlık Polikliniği'nde başta cinsel ilişkide ağrı, kaçınma ve ertelemeye neden olan vaginismus olmak üzere, cinsel isteksizlik, orgazm bozukluğu gibi birçok cinsel işlev bozukluğunun tedavisini sağlıyoruz. Koronavirüs sürecinde bu anlamda daha fazla cinsel problem şikayetleri de alıyoruz."

Son dakika haberleri! 'Koronavirüs süreci cinsel sağlık problemlerini de artırdı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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