Son dakika haberleri | Köpek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Köpek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Son dakika haberleri | Köpek kazada ölen yavrusunun başından ayrılmadı
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından ayrılmadı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından ayrılmadı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde otomobilin köpek yavrusuna çarpması üzerine vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bu esnada anne köpek, çarpma sonucu ölen yavrusunun yanında uzun süre bekledi. Köpeğin, zaman zaman yavrusunu yalaması ve koklaması görenleri duygulandırdı.

Olay yerine gelen Kartepe Belediyesi ekipleri, yavruyu bulunduğu yerden kaldırdı.

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

 17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (2)- Yeniden

17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (2)- Yeniden

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title