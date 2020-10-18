Son dakika haberleri | KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.
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Son dakika haberleri | KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.

18.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:28
Son dakika haberleri | KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.

Son dakika haberi... KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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