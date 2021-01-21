Son dakika haberleri: Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi: 3 gözaltı

21.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:20
Son dakika haberleri: Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küplüce köyünde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 81 cep telefonu, 3 şarj başlığı ile kablosu ve 3 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E, N.K. ve H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Sarıgül
Magazin Cemre Kemer Demet Akalın Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:20:30. #1.15#
title