Son dakika haberleri! Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri...
Son dakika haberler: Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı