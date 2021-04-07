Son dakika haberleri! Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri...

Son dakika haberler: Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Şenol Güneş Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kartal'da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:17:22. #1.14#
title