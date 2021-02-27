Son dakika haberleri: Karaman'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri: Karaman'da bir köy karantinaya alındı

27.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:34
Son dakika haberleri: Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Karaman'da merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'da merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, Merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 27 Şubat'tan itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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