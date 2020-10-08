Son dakika haber | İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber | İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

08.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:23

Son dakika habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sezgin A. (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Mansuroğlu Mahallesi'nden Ankara Caddesi yan yol istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, motosikletteki Murat Muharrem Dursun ise savruldu.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Muharrem Dursun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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