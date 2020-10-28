Son dakika haberleri: İzmir'de bahçe kullanımlı daireler satışa sunuldu

Son dakika ekonomi haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası'nın yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Nuhoğlu İnşaat tarafından yapılan Yenitepe İzmir'de yoğun talep sonrası sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerin satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası'nın yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Nuhoğlu İnşaat tarafından yapılan Yenitepe İzmir'de yoğun talep sonrası sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerin satışa çıkarıldığı duyuruldu. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, 280 bin liradan başlayan fiyat ve 3 bin 200 lira taksitle satışa sunulan bahçe kullanımlı dairelerde 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerin yer aldığını söyleyerek, "Dairelerin büyüklükleri 65 ile 165 metrekare arasında değişiyor. Yıl sonunda teslimlere başlayacağız" dedi.

İzmir Karabağlar'da inşaat çalışmalarının sona yaklaştığı ve Aralık 2020'de ilk etabın daire teslimlerine başlanacak Yenitepe İzmir projesinde bahçe kullanımlı daireler satışa sunuldu. 20 blokta bin 533 konutun yer aldığı projede, büyüklükleri 65-165 metrekare arasında değişirken 1+1, 2+1, 3+1 geniş balkonlu daire seçenekleri bulunuyor.

"YIL SONUNDA TESLİMLERE BAŞLIYORUZ"

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, "İzmir'de kaliteli ve herkese hitap eden uygun fiyatlı konutlar ürettik ve satışlarını gerçekleştirdik. Şimdi gelen yoğun talep üzerine projede sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerimizi satışa sunduk. Dairelerin büyükleri 65 – 165 m2 arasında değişiklik gösteriyor, yıl sonunda daire teslimlerine başlayacağız. Projemizde farklı ölçeklerde havuzlar, spor sahaları, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. Projeye özel yapılan bağlantı yolu ile her yere kolay ulaşım imkanı sağlanıyor ve hemen yanı başında bulunan otobüs duraklarının yanı sıra İZBAN ve metroya da yakınlığıyla çok fazla tercih ediliyor" diye konuştu.

DÜKKANLAR İÇİN TALEP TOPLANIYOR

Mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için de ön talep toplanmaya başladığını aktaran Nuhoğlu, "Özellikle ailelerin oturmasına yönelik daire satışlarının gerçekleştiği, yeni fuar alanı ve çevre yolunun hemen yanında bulunan Yenitepe İzmir'in ticari üniteleri çok yakında satışa çıkacak. Yeme-içmeden teknolojiye, planlı bir mağaza karmasıyla oluşturulan 25 adet mağaza ve dükkanın büyükleri, 60 m2 ile 169 m2 arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek kazanç ve yatırım fırsatı sağlayacak ticari ünitelerimizle ilgili mağaza karması planımızı oluşturduk. Çok yakında ticari ünitelerimizi de satışa sunacağız. Şimdiden talepleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı