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Son dakika haberleri! İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'dan "normalleşme süreci" değerlendirmesi

Son dakika ekonomi haberi... İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ekonomi konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberleri! İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'dan
09.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:52

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ekonomi konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uğurdağ, yazılı açıklamasında, sıkıntılı ve zor zamanlardan geçerek 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecine geçiş yapıldığını belirtti.

Sürecin başladığı günden itibaren tüm sektörlere, üyelerimize ekonomik konularla ilgili gerekli bilgilendirmelerde bulunduklarını aktaran Uğurdağ, şöyle devam etti:

"Sektörlerde yaşanan sorunlarla alakalı olarak üyelerimizden aldığımız bilgilerle çalışmalarımızı sürdürdük. Süreçle birlikte tüm dünya olduğu gibi ülkemiz de sıkıntıya girdi. İlk etapta 'İstikrar Kalkanı Paketi' içsinde bulunmayan mobilya sektörünün ve sonrasında tüm sektörlerin paket içinde yer almasını Hükümetimiz ve TOBB Başkanımız ile görüşerek sağladık. TOBB başta olmak üzere birçok bakanlığımızla video konferans gerçekleştirip taleplerimizi ilettik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile yaptığımız son toplantıda da bu süreçle alakalı fikir ve görüşlerimizi İTSO olarak Marmara Bölgesi adına ifade ettik."

Uğurdağ, mayıs ve haziran aidat taksitlerini ekim ayına ertelediklerini hatırlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde İnegöl sanayisine 10-15 bin kişiye ulaşan çalışma ortamı sağlandığını aktaran Uğurdağ, şunları kaydetti:

"İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi, Test Merkezi, Tasarım Merkezi, Malzeme Kütüphanesi ve Ar-Ge Merkezini içeren bir projemiz var. İnegöl için önümüzdeki yılların en önemli projelerinden biridir. Projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, BEBKA ile yürüttüğümüz projenin sürecini önümüzdeki aylarda başlatmış olacağız. Temmuz ayı sonu itibarıyla da İnegöl Eğitim Kalkınma Vakfını kurmuş olacağız. Vakfımızın amacı, eğitime, istihdama ve İnegöl'ün kalkınmasına katkı sağlamaktır. Vakfın İnegöl'de ciddi bir açılım sağlayacağını düşünüyoruz.

Pandemi süreciyle üretim ve ihracatımız sekteye uğradı. Dış ülkeler ve bizim aldığımız kararlar sonucunda sınır kapıları kapanınca ihracat yapamaz hale geldik. Birçok firmamız üretimlerini durdurmuştu. Bu çok kısa bir zaman sürdü ama bu zaman sürecinde bizler, Hükümetimizle esnafımıza, sanayicimize, tüccarımıza birçok destek paketi hazırlar noktaya geldik. Bu sürecin çok ciddi bir şekilde iyi yönetildiğini düşünüyorum. Bütün kurum ve kişilerin görüşleri alınarak bir ekonomik paket ortaya kondu. Bu pakette bizim en çok önemsediğimiz, TOBB ile beraber gerçekleştirdiğimiz Nefes Kredisi'dir. Nefes Kredisi, Denizbank tarafından kullandırılan bir kredi ve bu kredinin kullandırılma süreci devam ediyor. İnegöl'de 130 firmamız 8 milyon 535 bin lira tutarında bu krediden faydalandı. Özellikle ihtiyacı olan esnafımızın bu krediyi kullanmasını rica ediyorum. 2020 yılında hiçbir şekilde anapara ve faiz ödemesi yapmayacaklar, 2021 yılı içerisinde ödemeye başlayacaklar. Limitimiz hala geçerli ve kredi kullandırılmaya devam ediliyor.

Halkbank, Cansuyu Kredisi kullandırdı. Odamızdan da birçok kişi ve kurum bu krediden faydalanmış oldu. Cansuyu Kredisi'nden İnegöl'de 227 firma ve kişi, 7 milyon 620 bin lira faydalanmış oldu. İşe Devam Destek Kredisi de çok önemliydi. İşe Devam Kredisi'nde 288 firmamızın başvurusu onaylandı. İşe Devam Kredisi'nde yani Kredi Garanti Fonu Kredisi'nde İnegöl'de 290 milyon lira civarında bir kredi kullandırıldı. Çek ödeme kredisi, yapılandırma kredisi gibi kredilerle İnegöl'de toplam 672 firmamız 240 milyon lira civarında kredi desteği aldı. İnegöl Ziraat Bankası Şubesi, Kredi Garanti Fonu kredisini kullandırmakta Türkiye birincisi oldu. Halkbank İnegöl Şubesi de Cansuyu Kredisi'nde Marmara Bölge birincisi oldu. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği de çok önemli bir destekti. İŞKUR, pandemi sürecinden en çok etkilenen kurumumuz oldu. Bu kurumumuz karantinaya alındı. 2 bin 46 firmamız İnegöl'de kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 29 bin 641 çalışanımız da bu destekten istifade ettiler. Destek hak ediş oranında da 46 milyon lira ile yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktayız."

Uğurdağ, son dönemde açıklanan kredilerin de önemli olduğunu vurguladı.

MODEF etkinliğini temmuz ayında yapmak istediklerine değinen Uğurdağ, "Bakanlıklarımıza ve TOBB'a ilettik. İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili bir tarih tespiti önümüzdeki günlerde bize ulaşacak. Ondan sonra da tarihimizi koyup, izin verilirse temmuz ayında fuarımızı yapmak istiyoruz. 3-4 aydır organizasyon eksikliği var. İnsanları hemen pandemi sonrası temmuz ayında İnegöl'de buluşturmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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