Son dakika haberleri! İthal açık hava ağaçlarına getirilen gümrük vergisi artışı sektörü memnun etti Gelen son dakika haberlerine göre Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, açık hava ağaçlarında gümrük vergisi artış kararının yerli üreticiye pozitif yansıyacağını belirterek, "Bu artış, ülkedeki süs bitkisi talebinin yerli üreticiye dönmesini sağlayacaktır.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, açık hava ağaçlarında gümrük vergisi artış kararının yerli üreticiye pozitif yansıyacağını belirterek, "Bu artış, ülkedeki süs bitkisi talebinin yerli üreticiye dönmesini sağlayacaktır." dedi.

Dündar, açık hava ağaçlarında yüzde 3,9 olarak uygulanan gümrük vergisinin yüzde 19,5'e çıkarılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Sektör olarak yıllardır kamunun süs bitkisi talebinin yurt dışından sağlanmasına karşı bir duruşları olduğunu dile getiren Dündar, özellikle millet bahçelerinde yurt içinde üretilen bitkilerin kullanılmasını istediklerini söyledi.

Dündar, bazı projelerin tamamen ithal bitkilere göre hazırlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu projeler, ülkede bu bitkiler bulunmuyor düşüncesiyle böyle hazırlanıyordu. Artık yeni projeler yerli bitkilere göre yapılsın. Biz artık ihracatta da önemli ilerleme sağlamış biz sektörüz. Talep edilecek bitkileri üretme yetkinliğine sahibiz. İthalattaki vergi oranlarının yükseltilmesinin, millet bahçeleri gibi projelerin yerli üretim bitkilere ilgisini artıracaktır. Millet bahçeleri gibi projelerde bu ülke topraklarında yetişen yerli ve milli bitkileri kullanalım."

Özel sektörün peyzaj tercihlerine müdahale edemeyeceklerini ancak kamu projelerinde daha çok yerli bitkilerin kullanmasını beklediklerini belirten Dündar, "Belediye, TOKİ ve millet bahçesi projelerinde tercih yerli bitki türlerinden yana yapılmalı. Biz sektör olarak elimizdeki bitki türlerine ilişkin envanter de oluşturarak kamuya sunduk. Hangi üreticinin hangi türü ürettiği görülüyor. Böylece yerli olarak üretilen tüm türler görülebilir." diye konuştu.

"Eksik türleri üretmeliyiz"

Dündar, hükümetin attığı adımın ardından sektöre düşen görevler de olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük vergisi artışı yerli üreticiye pozitif yansıyacak, ülkedeki süs bitkisi talebinin yerli üreticiye dönmesini sağlayacaktır. Bizim üretimimiz için pozitif ayrımcılık olacak. Bizim de bu boşluğu iyi değerlendirmemiz ve bizde olmayan çeşit ve boydaki türleri de üretmemiz lazım. Hiçbir çeşitte boşluk bırakmamamız lazım. Ülkede olmayan türleri üretmeliyiz, üreticinin de bu anlamda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Oturduğumuz yerden ithalatı durduramayız. Eksik olan türleri üretmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA