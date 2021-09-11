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Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Akdeniz'de volkanik kayalıkları ve kaplıcalarıyla ünlü Pantelleria Adası, turistlerin uğrak noktası olarak biliniyor. - ROMA

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri... İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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