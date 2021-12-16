ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yücel Ölçer, 1 Ocak 2022 itibarıyla ING Grubu Perakende Bankacılık Operasyonlarından Sorumlu Yönetici (COO) olarak atandı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana ING Türkiye'de çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2017 yılından itibaren ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ölçer, ING'nin Türkiye'deki dijital dönüşümünde önemli bir rol oynadı ve Müşterini Tanı programına liderlik etti.

Operasyon ve iş süreçlerindeki geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle birlikte ING global perakende bankacılık operasyonları sorumluluğunu üstlenen Ölçer, ING Grubu'nun daha çok dijitalleşmesi için lider bir rol üstlenecek, perakende bankacılık organizasyonu genelinde iş birliğini güçlendirecek ve müşterilerin bir adım önde olmaları için katkıda bulunacak.

Ölçer, yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından, sistem ve süreçlerin yalınlaşmasından ve dijitalleştirilmesinden, ING'nin standart iş yapış şekillerinin geliştirilmesinden, dönüşüm projelerinin yönetilmesinden, robot teknolojileri ve yapay zekanın yaygınlaştırılmasından sorumlu olacak.

"Gurur duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Yücel Ölçer'in yeni görevinden dolayı duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"ING Türkiye olarak, operasyonel süreçlerimizde dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak ve yapay zeka, robot teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerden etkin bir şekilde yararlanarak mükemmel müşteri deneyimi hedefinde oldukça önemli adımlar attık. Türkiye'de sektörde örnek alınan uygulamalarımızla beraber ING Grubu içinde de takdir edilmekten dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. ING Türkiye, global ve üst düzey roller için yetenek havuzu olmayı sürdürüyor. ING Türkiye ailesinde çok önemli başarılara imza atmış bir liderin daha ING Grubu'nda önemli bir role atanmasından dolayı gurur duyuyorum."

Yücel Ölçer, Purdue Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra Chicago Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Ölçer, iş yaşamına 2001 yılında ABD'de Deloitte Danışmanlık'ta başladı. 2007-2013'te McKinsey & Company Türkiye'de yardımcı ortak olarak görev yapan Ölçer, danışmanlık kariyeri boyunca, bankacılık hizmet modellerinin belirlenmesi ve operasyonel dönüşüm gibi alanlarda küresel bankalarda çeşitli sorumluluklar üstlendi.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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