HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri | Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir" -2-

Son dakika habere göre - Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir" Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay: "Ahmet Nur Çebi, Fulya'da 95 milyon Dolar'lık zararın hesabını sormalı" Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Fulya Projesi'ndeki özel belgeleri paylaştı.

14.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:20

- Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir"

Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay:

"Ahmet Nur Çebi, Fulya'da 95 milyon Dolar'lık zararın hesabını sormalı"

İSTANBUL - Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Fulya Projesi'ndeki özel belgeleri paylaştı. Kurulan hakem heyetine dikkat çeken Tekinoktay, "2014 yılında Beşiktaş ve projeyi üstlenen firma birer temsilci getiriyor. Bir de devletin hakem heyeti başkanı var. Heyet Başkanı, Beşiktaş'ın projede zarar gördüğünü ifade ederken, kulübün getirdiği temsilci Beşiktaş'ın aleyhine onay veriyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Fulya Projesi'yle ilgili önemli belgeler açıkladı. Beşiktaş'ın bu projede çok büyük kaybının olduğuna dikkat çeken Tekinoktay, eski başkan Yıldırım Demirören'in yaptığı sözleşme detayına da dikkat çekti. Demirören'in kulübün haklarını savunan maddeleri sözleşmeye eklettiğini söyleyen Tekinoktay, 2014 yılında atılan imzaların kulübün zararına olduğunu ifade etti. Kendisini artık bir taraftar olarak gördüğünü belirterek sözlerine başlayan Tekinoktay, "Ben artık kendimi Beşiktaş'ın bir taraftarı olarak görüyorum. Antrenörlük, teknik adamlık, sporculuk kariyerim vardı, seçimlere de girdim ama ben Beşiktaş'ın taraftarıyım" dedi.

"Fulya davası bir direniştir"

Fulya projesinde 2007 senesinin önemine dikkat çeken Tekinoktay, "2007 yılında Beşiktaş'ın çok gürültülü, fırtınalı bir dönemi vardı. Özellikle Fulya Projesi, enteresan hale gelmeye başlamıştı. Biz de bunu sorgulamaya başladık ve o dönemde rahatsızlık oluştu. Bu dönemde 'Yapmayın, mali kongreye kadar konuşmayın' denildi. Baktık ki iş Beşiktaş'ın menfaatlerinden taşeronun menfaatlerine dönüştü. Biz de ibra etmedik ve mahkemeye gittik. Sonrasında mahkemeye sözleşmeler verilmedi ve dava açıldıktan sonra yeni sözleşmeler yapıldı. Bu sözleşmelerle Demirören Yönetimi, müteahhitten 6 milyon Dolar aldı. İlk olarak 6 milyon Dolar fazladan kasaya para girmesiyle başlayan süreç 12 yıl devam etti ve geçtiğimiz sene Yargıtay kararıyla neticelendi. Seçimlerin ardından herkese tebliğ edildi. 2012'de yönetime gelen yönetim kurulu 7,5 yıl boyunca bu davaya itiraz etti. Bana göre ve birçok Beşiktaşlı'ya göre Fulya davası, Beşiktaş'ın haklarının uçurulmasına karşı bir direnişti. Fikret Orman'ın 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' dediği dönemde biz atı aldık ve Beşiktaş'a geri getirdik" ifadelerini kullandı.

"Paylaşımların yeniden yapılması gerekiyor"

Başkan Çebi'nin açıklamalarının aksine, Fulya davasının yeni başladığını söyleyen Tekinoktay, "2012 yılında göreve gelenlerin inşaatın büyümesinden dolayı elde edilen fazlalıkların tespit edilmesi için mahkeme yoluna gitmesi gerekirdi. Uzlaşma değil, tespit gerekiyordu. Zaten Yıldırım Demirören Yönetimi, müteahhit firmayla uzlaşmaya varamamıştı. Tespit davası açılacağına dair de 3 sayfalık yeni sözleşme yapılmıştı. Beşiktaş'ın haklarını geri alabilmesi için birçok hukuki süreç gerekiyordu. Ahmet Nur Çebi, 'Fulya davası bizim için kapanmıştır' demişti. Aslında bu dava yeni başlıyor. Yüzde 67'ye yüzde 33'lük paylaşımın yeniden yapılması gerekiyor. Biz o dönemde İlhan Durusoy'a '33'ü biz alalım, 67'yi müteahhit alsın' demiştim, olur mu öyle şey demişlerdi" dedi.

"Sözleşme nedeniyle Çebi'nin dava açması gerek"

Projede iskan edilmeyen yerlerin Beşiktaş'a verildiğinin altını çizen Tekinoktay, "Müteahhitin aldığı alan, projede 24 katlı. Buradaki alanda Beşiktaş Belediyesi'ne Fulya Sanat Merkezi verildi. Bununla birlikte bütün inşaatta büyümeler oldu ve bu büyümelerin hepsi kulelerin üzerine çıktı. 24 katlı alan 36 kata yükseldi. Sözleşmede ilave yerlerde yüzde 67'ye 33'lük oran devam eder diyor. Bu üst katlarda 50 daire varsa, bunun yüzde 67'yi Beşiktaş'ın. Para eden yerler buralar. Bunun yanı sıra AVM'nin altı kazılmış ve iskan edilemeyen yerler Beşiktaş'a verilmiş. Bugüne kadar kimsenin bilmediği bir belgeye eriştim. 26.09.2014 tarihinde Fikret Orman Yönetimi, müteahhitle uzlaşma masası kuruyor. 2 hakem ve orayı yönetecek 1 hakim seçiliyor. 1 taraf bir hakem getiriyor, diğer taraf 1 hakem getiriyor, başvurulan yerde de komisyon başkanı oluyor. Bu tarihte müteahhitle uzlaşıyorlar. O dönemde Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş, Fulya Projesi'nde 95 milyon Dolar zarar etti" dedi. Bu konuşma da yapılan komisyondan 2 ay sonra. Komisyon iskansız yerleri de yüzde 67'nin içine katıyor ve Beşiktaş'ın isyan ettiği paylaşımı legal hale geliyor. Komisyon Başkanı Şakir Kaleli karşı oy yazısı koyuyor. Diyor ki siz değeri olmayan yerleri kulübe veriyorsunuz, değerli yerleri müteahhite veriyorsunuz. Komisyon başkanı karşı oy verirken, bizim seçtiğimiz komisyon üyesi bizim aleyhimize karar veriyor. Bunu da bana ilk söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup olmadığını açıklamalı. Genel Kurul kararı olmadan siz böyle bir uzlaşma masası kurarak karar veremezsiniz. Beşiktaş'ta kimsenin bu anlaşmadan haberi yok. Siz müteahhite dava açmak zorundasınız. Uzlaşma yapılmadığı için bu davayı açmalısınız. Bu sözleşme nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin gidip dava açması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Asıl tespiti yaptıracak olan taraf Fikret Orman yönetimiydi"

Davada asıl tespiti yaptırması gerekenin Fikret Orman yönetimi olduğunu söyleyen Tekinoktay, "2007 dönemini kapsayan genel kurulun iptali söz konusu oldu. Fulya'daki zararın tespitiyle ilgili bir dava açılmadı. Bunu yönetim açacak, biz yapamayız. Burada tespit davası açılacak ve Beşiktaş'ın hakları tazmin edilecek. İlhan Durusoy tarafından yürütülen bazı hatalı sözleşmeler var. Yerin altındakiyle yerin üstündeki yerlerin değeri bir değil. Ancak Yıldırım Demirören 2008 yılında güzel bir sözleşme yapıyor. Projenin iskan alındığında taraflar birbirlerine karşı tespit talepli bir dava açacaktır. Taraflar farklı yöntemlerle hesaplamalar yapmış ancak asgari müşterekte buluşamamıştır. Tarafların birbirlerine karşı paylaşımın adil yapılıp yapılmayacağı irdelenecek ve bir yargı kararı alınacaktır deniliyor. Demirören yönetiminin ardından proje devam ediyor. 2012'den sonra yeni yönetim devreye giriyor. Asıl tespiti yaptıracak olan taraf Fikret Orman yönetimiydi" açıklamasını yaptı.

"Çebi, gizli uzlaşma protokolünü açıklamalı"

Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, protokolde yer alan imzaları açıklaması gerektiğini belirten Tekinoktay, şunları kaydetti:

"Ahmet Nur Çebi'nin bu müteahhitle yapılan gizli uzlaşma protokolünü, açıklamalı. Bu anlaşmada kimlerin imzası var, bunların açıklanması lazım. Şayet Fikret Orman, genel kurul kararı alınmadan böyle bir şey yaptıysa, bütün zararın rücu edilmesi gerekiyor. Ahmet Nur Çebi, Fulya'da 95 milyon Dolar'lık zararın hesabını sormalı. Sormazsa 'Ne değişti' diye sorarız. Bunun dışında 2007 yılından bu yana hiçbir mali genel kurulda ibra etmedik. Çünkü ibra edilebilir hiçbir yanı yok."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Hürser Tekinoktay: 'Fulya davası bir direniştir' -2-

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Dünya
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor Güncel
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde...
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Polat Aamir Khan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir" -2- - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 14:31:27. #1.15#
title