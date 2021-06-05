Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Dünya küçülmeyle karşı karşıyayken biz geçen yılki salgın etkilerinden ve piyasa genişlemelerinden kaynaklanan enflasyonun yükselmesinde nihayet sona geldik.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Dünya küçülmeyle karşı karşıyayken biz geçen yılki salgın etkilerinden ve piyasa genişlemelerinden kaynaklanan enflasyonun yükselmesinde nihayet sona geldik. Mayıs ayındaki düşme eğilimi inşallah haziran ayı, temmuz ayında devam ederek yıl sonunda hedeflediğimiz noktalara yakın bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Nebati, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisi olduğunu ve AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yarı yolda bırakmadığını söyledi.

AK Parti mensupları olarak gurur duyduklarını anlatan Nebati, hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yapmış olduğu çalışmalarla sadece Türkiye'nin değil dünyadaki birçok mazlum insanların önünü açtığını ifade eti.

Vuhan'da başlayan ve yaklaşık 15 aydır tüm dünyayı kasıp kavuran virüs nedeniyle insanların yakınlarını kaybettiğini, ekonomilerin daraldığını, ülkelerin kapanmaya gittiğini, sağlık sistemlerinin çöktüğünü anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Böylesine bir süreçte ülkeler karşı karşıya kaldıkları bu salgını nasıl yöneteceklerini düşünüp tartışırken Türkiye elhamdülillah geçen yıl mart ayından itibaren bugüne kadar almış olduğu önlemlerle adeta dünyanın farklı bir ülkesi olduğunu kanıtladı. Gerek sağlık sitemi içerisinde gerek ekonominin tüm enstrümanlarında atmış olduğu adımlarla sektörel olarak karşılaşılacak problemlere anında müdahaleyle sektörlere doğrudan katkı sağlayan adımları atarak sağlık sisteminde bütün dünyada çökmelerle karşı karşıya problemler yaşanırken yapılmış olan şehir hastaneleri ve yenileştirilen sağlık sitemi, hızlı bir şekilde yapılan ve yoğun bakımlarla da desteklenen sistemle Türkiye adeta herkesin kapandığı bir dönemde farklılığını ortaya koydu. Bunu rakamlara da yansıttı. İşte geçen yıl Çin'in ardından Türkiye 1,8'lik büyüme gerçekleştirdi."

Nebati, Türkiye'nin virüsle mücadelede klasik yöntemler, hazırlanan uygulamalar ya da teslimiyetçi bir anlayışla adım atmadığını aktardı.

Nebati, gerekli tedbirler alınmamış, kısa çalışma ödenekleri verilmemiş, kredi genişlemeleri sağlanmamış, nefes kredisi verilmemiş, ötelemeler yapılmamış, yapılandırmalar hayata geçirilmemiş olsaydı bugün işletmeleri, yeni OSB'leri, ihracat rekorlarını değil kapanmış olan şirketler, işini kaybetmiş olan insanlarla karşı karşıya kalınan sorunların konuşulacağını dile getirdi.

Faiz ve enflasyon beklentileri

İşletmelerin üretime devam ettiğini, rekor üzerine rekor kırıldığını, Kahramanmaraş'ın bunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Nebati, şöyle dedi:

"Döviz kurlarının yükseldiği, Türk mallarının ucuzladığı bir dönemde ihracat rakamları dolar bazında yükselerek devam ediyor ve Türkiye ihracatı son 12 aylık dönemde 193 milyar doları aşan bir rakama ulaşıyor. İlk 5 ayda rekorlar kırılıyor. Mayıs ayı rekorları egale ederek devam ediyor. Fabrikaların üretimi devam ettiği için. Bu kadar yüksek navlun ücretlerine rağmen, emtia fiyatlarında dünyada görülmemiş artışlara rağmen Türkiye üretmeye, ürettiklerini satmaya, yurt dışına ihraç etmeye devam ediyor.

Birileri her sabah kalkıp kötülük yayabilir, kötü örnekler verebilirler ama şundan emin olun, Türkiye dünyada farklılığını ortaya koyan bir ülke. Sizler de bu farklılığı ortaya koyan yönetimin partisinin teşkilat mensuplarısınız. Aslında ne kadar övünsek azdır. Dünya küçülmeyle karşı karşıyayken biz geçen yılki salgın etkilerinden ve piyasa genişlemelerinden kaynaklanan enflasyonun yükselmesinde nihayet sona geldik. Mayıs ayındaki düşme eğilimi inşallah haziran ayı, temmuz ayında devam ederek yıl sonunda hedeflediğimiz noktalara yakın bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Enflasyonun düşüşü ile bağlantılı olarak Merkez Bankasının faiz oranlarının da inşallah gerçekçi rakamlara ve piyasanın kabul edebileceği rakamlarla devam ederek işleyişini devam ettirecek. Faiz oranlarının düşmesiyle üreticiler üzerindeki yük azalmış olacak ve geçen yıl yakaladığımız performans bu yıl ilk çeyrekteki performansla da yıl sonunda hem büyüme rakamlarında hem enflasyon rakamlarında hedeflerimiz ötesine gideceğiz."

Uluslararası kuruluşların Türkiye'nin küçüleceğini söylediğini dile getiren Nebati, "Hayatları kötülük yaymak, karamsarlık yaymak, toplum içerisindeki birlik ve beraberlik dürtüsünü kırmak üzere olanlar her gün hayal kırıklığına uğruyorlar. Ama vazgeçmiyorlar. Biz de vazgeçmiyoruz. Biz üreterek büyüyerek gelişerek dünyadaki ülkelere örneklik teşkil ederek yolumuza devam ediyoruz. İyi bakan iyi görür. İyi gören iyi düşünür. İyi düşünen iyi kararlar alır. İyi kararlar alan iyi yönetir. İyi yöneten topluma refahı yayar. Biz topluma refahı yayıyoruz." diye konuştu.

"Biz gerçeğe bakıyoruz, gerçek burada"

Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara destek sağlanması, vergi, kredi ertelemeleri, işsizlik ödeneği, kira yardımı, krediler gibi bir çok çalışmayla insanların, üreticilerin 15 aylık süreçte işlerini kaybetme korkusu yaşamadığına işaret eden Nebati, şöyle devam etti:

"661 milyar TL'ye yakın bir hacim sağladık. Gerek vergi gerek kredi ertelemeleri gerek kısa çalışma ödeneği, gerek işsizlik ödeneği ile büyük imkanlar sağladık. Bu ülke büyüyor ama bir takım sektörler sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşayan sektörlerimize yani esnafımıza büyükşehirlerde 750 diğer illerde 500 TL kira yardımı yaptık. Krediler verdik. Esnaf kredileri verdik. Vergilerini öteledik. 18 aylık taksitlerle yapılandırmalarını sağladık. Son çıkan geçen hafta Mecliste çıkan yasayla da gerek matrah artırımı, stok affı, gerek bilanço düzenlenmesi ile ilgili imkanlar verdik. Aynı zamanda lokantalarımız sıkıntı yaşıyordu, onlara da gerekli imkanları sağladık. Kiradaki KDV'yi yüzde 18'den 8'e, stopajı 20'den 10'a düşürdük. Lokantalardaki KDV'yi 8'den 1'e düşürdük. Sıkıntı yaşayan sektörlerimizin başında gelen turizm sektörüne ciddi şekilde gerek vergisel anlamda gerek kredi anlamında destekler sağladık. Hangi sektörde hangi alanda kırılımlarına bakarak sorun yaşıyorsa bu sorunların üzerine giderek yolumuza devam ettik. Onun içindir ki biz çıkıp illeri rahat bir şekilde dolaşıyor ve onun içindir ki şehirlerimizdeki iş dünyasıyla toplantılar yapıyoruz. Bunun içindir ki çalışanlarımızla toplantı yapıyoruz. Bu ne demektir biliyor musunuz, sosyal medyadaki sanal gerçeklikle piyasadaki gerçeklik arasındaki farkı ortaya koyuyoruz. Birileri sanal olarak kötümser ve karamsar bir senaryo üretebilir. Ama biz gerçeğe bakıyoruz, gerçek burada."

Bulunan doğalgaz rezerviyle Türkiye'nin 12-13 yıllık ihtiyacı karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni doğalgaz rezervi bulunmasına ilişkin müjde verdiğini, bazılarının bunu küçümsediğini belirten Nebati, "Bulunan rezerv ile beraber Türkiye'nin 2023 yılından itibaren 12-13 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu doğal gazın parasal karşılığı 110 milyar dolar. Türkiye'nin neredeyse 7'de birlik milli gelirlerini karşılayacak bir rakam. Küçümseyebilirler. Birileri heykel açılışı için 2 yıl uğraşabilir. Birileri heykellerle ilgili açılış yapabilir. Birileri açılmış metro çukurlarını kapatabilirler. Birileri temel atmama töreni yapabilir. Ama bizim gerçekliğimiz üret, büyü, birlikte yaşa, milletle paylaş, milletin desteğini alarak uluslararası arenada gücünü ortaya koy. Bunun için teşkilat mensuplarımıza büyük işler düşüyor. Biz yaptığımız şeylerle övünüyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı