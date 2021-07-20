Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Liman Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş