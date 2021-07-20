Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Liman Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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