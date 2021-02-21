Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
21.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:54
Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş