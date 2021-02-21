Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

21.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:54
Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Donald Trump Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Şehit Göztepe Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 21:55:33. #1.14#
title