Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş