Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yatırım...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|2,14
|2,21
|-3,17
|Ülker Bisküvi
|20,80
|21,46
|-3,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,26
|7,45
|-2,55
|Torunlar GMYO
|4,13
|4,23
|-2,36
|Coca Cola İçecek
|104,30
|106,80
|-2,34
|Erbosan
|124,10
|127,00
|-2,28
|İş Finansal Kiralama
|3,43
|3,51
|-2,28
|MLP Sağlık
|36,74
|37,54
|-2,13
|Karsan Otomotiv
|3,81
|3,89
|-2,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,82
|19,21
|-2,03
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|2,50
|-2,00
|Oyak Çimento
|7,43
|7,58
|-1,98
|Parsan
|33,56
|34,20
|-1,87
|Şekerbank
|1,14
|1,16
|-1,72
|Anadolu Efes
|34,52
|35,12
|-1,71
|Logo Yazılım
|46,02
|46,80
|-1,67
|Türkiye Sigorta
|5,23
|5,31
|-1,51
|Turkcell
|20,70
|21,00
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,41
|-1,42
|Gübre Fabrikaları
|84,90
|86,05
|-1,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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