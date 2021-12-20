Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 2,14 2,21 -3,17 Ülker Bisküvi 20,80 21,46 -3,08 ARD Bilişim Teknolojileri 7,26 7,45 -2,55 Torunlar GMYO 4,13 4,23 -2,36 Coca Cola İçecek 104,30 106,80 -2,34 Erbosan 124,10 127,00 -2,28 İş Finansal Kiralama 3,43 3,51 -2,28 MLP Sağlık 36,74 37,54 -2,13 Karsan Otomotiv 3,81 3,89 -2,06 Tümosan Motor ve Traktör 18,82 19,21 -2,03 Emlak Konut GMYO 2,45 2,50 -2,00 Oyak Çimento 7,43 7,58 -1,98 Parsan 33,56 34,20 -1,87 Şekerbank 1,14 1,16 -1,72 Anadolu Efes 34,52 35,12 -1,71 Logo Yazılım 46,02 46,80 -1,67 Türkiye Sigorta 5,23 5,31 -1,51 Turkcell 20,70 21,00 -1,43 Odaş Elektrik 1,39 1,41 -1,42 Gübre Fabrikaları 84,90 86,05 -1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi