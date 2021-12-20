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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yatırım...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Global Yatırım Holding2,142,21-3,17
Ülker Bisküvi20,8021,46-3,08
ARD Bilişim Teknolojileri7,267,45-2,55
Torunlar GMYO4,134,23-2,36
Coca Cola İçecek104,30106,80-2,34
Erbosan124,10127,00-2,28
İş Finansal Kiralama3,433,51-2,28
MLP Sağlık36,7437,54-2,13
Karsan Otomotiv3,813,89-2,06
Tümosan Motor ve Traktör18,8219,21-2,03
Emlak Konut GMYO2,452,50-2,00
Oyak Çimento7,437,58-1,98
Parsan33,5634,20-1,87
Şekerbank1,141,16-1,72
Anadolu Efes34,5235,12-1,71
Logo Yazılım46,0246,80-1,67
Türkiye Sigorta5,235,31-1,51
Turkcell20,7021,00-1,43
Odaş Elektrik1,391,41-1,42
Gübre Fabrikaları84,9086,05-1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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