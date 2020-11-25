Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:37
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|98,90
|90,05
|9,83
|Otokar
|253,70
|236,60
|7,23
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,77
|2,61
|6,13
|Kardemir (D)
|5,19
|4,92
|5,49
|Anadolu Efes
|23,20
|22,16
|4,69
|DO-CO
|500,60
|479,60
|4,38
|İskenderun Demir Çelik
|8,69
|8,34
|4,20
|Sasa Polyester
|17,89
|17,22
|3,89
|Halk GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Gübre Fabrik.
|47,24
|45,72
|3,32
|İş Bankası (C)
|6,73
|6,52
|3,22
|Mavi Giyim
|51,40
|49,80
|3,21
|Tüpraş
|92,85
|90,10
|3,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,84
|11,51
|2,87
|TAV Havalimanları
|19,88
|19,39
|2,53
|Ford Otosan
|127,60
|124,50
|2,49
|Koza Madencilik
|13,84
|13,55
|2,14
|Pegasus
|59,35
|58,15
|2,06
|Aygaz
|13,00
|12,75
|1,96
|Bagfaş
|21,18
|20,80
|1,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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