Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:37
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi98,9090,059,83
Otokar253,70236,607,23
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,772,616,13
Kardemir (D)5,194,925,49
Anadolu Efes23,2022,164,69
DO-CO500,60479,604,38
İskenderun Demir Çelik8,698,344,20
Sasa Polyester17,8917,223,89
Halk GMYO2,962,863,50
Gübre Fabrik.47,2445,723,32
İş Bankası (C)6,736,523,22
Mavi Giyim51,4049,803,21
Tüpraş92,8590,103,05
Ereğli Demir Çelik11,8411,512,87
TAV Havalimanları19,8819,392,53
Ford Otosan127,60124,502,49
Koza Madencilik13,8413,552,14
Pegasus59,3558,152,06
Aygaz13,0012,751,96
Bagfaş21,1820,801,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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