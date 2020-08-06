Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 573,10 610,00 -6,05 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 573,10 610,00 -6,05 Bizim Mağazaları 14,79 15,56 -4,95 Ege Endüstri 661,20 693,50 -4,66 Şişe Cam 5,96 6,24 -4,49 Karel Elektronik 16,99 17,78 -4,44 Akçansa 10,99 11,50 -4,43 Sasa Polyester 12,05 12,60 -4,37 Çimsa 9,98 10,40 -4,04 Anadolu Cam 5,02 5,23 -4,02 Tat Gıda 10,53 10,95 -3,84 Bursa Çimento 5,63 5,85 -3,76 Torunlar GMYO 3,91 4,06 -3,69 Brisa 10,25 10,64 -3,67 Logo Yazılım 83,55 86,65 -3,58 Aselsan 16,25 16,84 -3,50 Borusan Mannesmann 12,23 12,67 -3,47 Türk Traktör 98,20 101,60 -3,35 Otokar 156,60 162,00 -3,33 Coca Cola İçecek 39,60 40,96 -3,32 Kordsa Teknik Tekstil 10,98 11,35 -3,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA