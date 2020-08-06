Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 573,10 610,00 -6,05 ...
06.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|573,10
|610,00
|-6,05
|Bizim Mağazaları
|14,79
|15,56
|-4,95
|Ege Endüstri
|661,20
|693,50
|-4,66
|Şişe Cam
|5,96
|6,24
|-4,49
|Karel Elektronik
|16,99
|17,78
|-4,44
|Akçansa
|10,99
|11,50
|-4,43
|Sasa Polyester
|12,05
|12,60
|-4,37
|Çimsa
|9,98
|10,40
|-4,04
|Anadolu Cam
|5,02
|5,23
|-4,02
|Tat Gıda
|10,53
|10,95
|-3,84
|Bursa Çimento
|5,63
|5,85
|-3,76
|Torunlar GMYO
|3,91
|4,06
|-3,69
|Brisa
|10,25
|10,64
|-3,67
|Logo Yazılım
|83,55
|86,65
|-3,58
|Aselsan
|16,25
|16,84
|-3,50
|Borusan Mannesmann
|12,23
|12,67
|-3,47
|Türk Traktör
|98,20
|101,60
|-3,35
|Otokar
|156,60
|162,00
|-3,33
|Coca Cola İçecek
|39,60
|40,96
|-3,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,98
|11,35
|-3,26
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Kaynak: AA