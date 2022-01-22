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Son dakika haberleri: Güney Sudan, madencilik sektörüne Türk yatırımcıları bekliyor

Son dakika haberleri: Güney Sudan, madencilik sektörüne Türk yatırımcıları bekliyor
AA / Ömer Erdem - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha ile görüştü.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Abucha, Mutaf'a, Güney Sudan'ın maden kaynakları konusunda bilgi verdi, Türk şirketlerine yatırım çağrısı yaptı.

Görevine yeni atanan Bakan Abucha'yı tebrik eden Büyükelçi Mutaf, ülkenin başta altın olmak üzere birçok zengin maden kaynağı olduğunu bildiğini, Abucha'nın Türk yatırımcılara yönelik davetini Türkiye'deki muhataplarına ileteceklerini ifade etti.

AA / Ömer Erdem - Ekonomi Haberleri

Güney Sudan, Madencilik, Türkiye, Türk, Ekonomi, Haber

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