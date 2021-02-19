Son dakika haberleri: GTB'den Kahramanmaraş'ın "fıstık ezmesine" coğrafi işaret almasına tepki

Son dakika haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep fıstık ezmesinin kentin coğrafi işaretli özel ürünlerinden biri olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır Gaziantep'te üretilen ve kentin öz değerlerinden biri olan 'Antep fıstık ezmesi'...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep fıstık ezmesinin kentin coğrafi işaretli özel ürünlerinden biri olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır Gaziantep'te üretilen ve kentin öz değerlerinden biri olan 'Antep fıstık ezmesi' için farklı bir kentin kurumunun benzer bir isimle tescil başvurusunda bulunmasını doğru bulmuyoruz. Bu tarz girişimlere karşı yasal itiraz haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Antep fıstık ezmesinin 2017 yılında GTB tarafından Gaziantep adına tescil ettirildiğini, bu ürünün baklava gibi Gaziantep'e özgü, yüzyıllardır kentte üretilen ve çıkış noktası Gaziantep olan geleneksel bir tatlı olduğunu bildirdi.

Antep fıstık ezmesinin ayırt edici özelliğinin ezme üretiminde kullanılan Antep fıstığı, şeker ve yağ karışımı olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in tescilli kültürel ürünü Antep fıstığından imal edilen ve ürünün bizzat kendisinin Gaziantep adına tescil edildiği bir marka için, komşu bir kentten benzer bir isimle tescil girişiminde bulunulmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumu kültürel ürünlerin tanıtımı noktasında da yanıltıcı olarak değerlendirmekteyiz. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının temel amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, tarihsel gelişimi ve genel niteliklerine bağlı özelliklerinden dolayı korunmasını sağlamaktır. Bu bağlamda ham maddesinden geleneksel üretim modeline kadar tüm kökeni Gaziantep'e ait olan bir ürün için farklı bir kent adına imalat içerik oranlarında değişikliklere gidilerek tescil başvurusunda bulunması coğrafi işaretlemenin temel amaçlarına aykırı bir tutumdur. Yüzyıllardır Gaziantep'te üretilen ve kentin öz değerlerinden biri olan 'Antep fıstık ezmesi' için farklı bir kentin kurumunun benzer bir isimle tescil başvurusunda bulunmasını doğru bulmuyoruz. Bu tarz girişimlere karşı yasal itiraz haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

Akıncı, Türkiye'nin ilk UNESCO Gastronomi kenti unvanına sahip Gaziantep'in binlerce yıllık eşsiz mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep fıstık ezmesinin her şeyiyle Gaziantep'in tescilli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Ecdat yadigarı bu öz değerlerimizi şimdiye kadar nasıl muhafaza ettiysek bunda sonra da tüm Gaziantepliler olarak aynı şekilde korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu nedenle Antep fıstık ezmesini farklı ad ve türevlerle farklı şehirler adına tescil ettirilmesi girişimlerine karşı yasaların bizlere tanıdığı ölçüde itiraz haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şekerleme olarak üretilen "fıstık ezmesi" için coğrafi işaret alındığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz