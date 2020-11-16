Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

16.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:11

- Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında tasarlanan 'akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi' sayesinde evlerde biriken geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye kazandırılacak.

- Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

YOZGAT - Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında tasarlanan 'akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi' sayesinde evlerde biriken geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye kazandırılacak.

Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında evlerde oluşan geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla 'akıllı ambalaj atıkları toplama' konteynırı tasarlandı. Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesinde prototipi yapılarak tasarlanan akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşın cebine fayda sağlayacak. Vatandaşlar sisteme kayıt oldukları takdir de evlerinde biriken atık malzemeleri, konteynıra atarak puan kazanıp ödüllendirilecek. Vatandaşlar mobil uygulama veya kullanıcı adı ile girebilecekleri internet sitesinde attığı atık miktarını, kalan puanını, toplam puanını ve kendisine en yakın çöp kutusunu görebilecek. 'Akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi' güneş paneli ile kendi enerjisini üreterek ve depolayacak. Bu sistem güvenlik kamerası ile de 24 saat gözetim altında tutulacak.

Ürün hakkında açıklamalarda bulunan firma Yetkilisi Mesut Atalay, "Bozok Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz bir cihaz. Aslında akıllı ambalaj toplama sistemi diye adlandırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten ve depolayan ve sonrasında da bir kayıt sistemi ile vatandaşın evinde toplayacağı ambalaj atıklarını bir arada tutan ona puan kazandıran geri dönüş olabilen bir sistemden bahsediyoruz" dedi.

Vatandaşların Yozgat Belediyesinin ön gördüğü şekilde sisteme kayıt olabileceklerini söyleyen Atalay, "Vatandaşlar belediyeden manyetik kart ve barkodlu poşet alıyor. Bu poşetlere kağıt, metal, cam, plastik gibi atıkları bir poşette biriktiriyorlar. Bu kutu o poşeti ve getiren şahsı tanıyarak bir kayıt sistemi oluşturuyor. Sonrasında bunlar tartılıyor ve kilogramlarına göre vatandaşların manyetik kartına puan yükleniyor. Bu puanlar nakit olarakta alınabiliyor ya da bir takım hediyeler alabiliyor. Belediye bu puanları su tüketimi veya toplu taşıma kartına da yükleyebiliyor. Vatandaş çöpten artık para kazanıyor" şeklinde konuştu.

Akıllı ambalaj atıkları toplama sisteminin dünyada benzeri olmadığını da dile getiren Atalay, "Bu ürün patent korumasına giren bir ürün. Dünyada tek bir cihaz ve benzeri yok. Bunu da Bozok Teknoparkta geliştirdik ayrıca KOSGEB destekli bir proje" açıklamalarında bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat da Bozok Teknopark'ta akıllı ambalaj atıkları toplama sistemini yerinde inceledi. Vali Polat'a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de eşlik etti.

Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak
Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak
Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak
Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

İlgili Haberler

'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor
'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
- Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Mert Fırat Cem Yılmaz Şafak Sezer Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Çocuk Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak - Yozgat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:11:32. #1.15#
title