Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi

Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, birçok kişi kurulan pazar yerlerinde hayvanlarını kesti.

GAZİANTEP'te, birçok kişi kurulan pazar yerlerinde hayvanlarını kesti. Kurban kesimini çocuklar meraklı ve korkulu gözlerle izledi.

Kentte bayram namazının ardından vatandaşlar, kurbanlarını kesmek için kesim alanı olarak tahsis edilen alanlara gitti. Kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvanlar, burada kasap veya hayvan sahipleri tarafından kesildi. Bazı hayvanların kesimi sırasında güçlük yaşandı. Çok sayıda çocuk ise alanda kurbanlık hayvanların kesimini izledi. Kesim alanına toplu halde gelen bazı ailelerin ise kurbanlık hayvanları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.


Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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