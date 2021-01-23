Son dakika haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

23.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:07
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. 

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Online gerçekleştirilen divan toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vefa Küçük, 2020 yılının salgınla geçtiğini ve ülkemizdeki işleyişi derinden sarstığını ifade ederek, "Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp çalışanlarımız 2020 yılında da yasaklara uymak kuralıyla ellerinden gelenin en iyisini yaparak yönetmeye çalıştılar. Sportif başarıda da yerimizi muhafaza ve ileri götürmede çalıştılar. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz bütün imkanlarla Sağlık Bakanlığı ve hükumetin aldığı kararlar ile bu faaliyetleri sürdürmüştür. Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi canla başla çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. 9 branşta yarışıyoruz, bir spor kulübüyüz. Erkek ve kadın sporcularımız Türkiye'de Avrupa'da ve dünyada büyük başarıları var rekorlar kırıyoruz. Kulübümüzün 2020 yılında covid-19 sebebiyle gerek sporcularından gerekse de çalışanlarından az sayıda bir oranla hastalığa yakalandılar ve kısa sürede iyileşip devam ediyorlar. Kulübümüzün iyi bir sağlık ekibi var" dedi.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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