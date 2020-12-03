Son dakika haberleri: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing koronavirüs'ten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing koronavirüs'ten hayatını kaybetti

03.12.2020 02:20 | Son Güncelleme: 03.12.2020 02:24
Son dakika haberleri: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Fransa'nın 1974 ile 1981 yılları arası Cumhurbaşkanlığını yapmış olan Valery Giscard d'Estaing, Çarşamba günü 94 yaşında koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

Fransa'nın 1974 ile 1981 yılları arası Cumhurbaşkanlığını yapmış olan Valery Giscard d'Estaing, Çarşamba günü 94 yaşında koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

1974-1981 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış tarihi siyaset adamı Valery Giscard d'Estaing koronavirüsten hayatını kaybetti.

Tours kenti hastanesinde yatan eski Cumhurbaşkanı 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand yaptığı paylaşımda Valery Giscard d'Estaing'ni modernliği ve cüretkarlığı ile andı.

Eski Devlet Başkanının cenazesinin aile içinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan, Giscard d'Estaing Cumhurbaşkanlığı döneminde oy kullanma yaşını 21'den 18'e düşüren, kürtajı yasallaştıran ve Avrupa siyasetine önem veren bir cumhurbaşkanı oldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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