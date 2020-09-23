Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:41
Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,12 ile "Deniz Port. Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,12 ile "Deniz Port. Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,851533 -1,68
Deniz Port. Altın Fonu 0,056603 -1,12
TEB Portföy Altın Fonu 0,110457 -1,12
Garanti Portföy Altın Fonu 0,129319 -1,11
Ak Portföy Altın Fonu 0,104303 -1,11
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,202254 -1,10
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065862 -1,10
İş Portföy Altın Fonu 0,050847 -1,10
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038972 -1,10
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,907115 -1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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