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Son dakika haberleri: DOSABSİAD, sanal gerçeklik ile bir adım öne geçecek

Son dakika ekonomi haberi: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) yönetim kurulu, tekstil sektöründe sanal gerçeklik hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri: DOSABSİAD, sanal gerçeklik ile bir adım öne geçecek
20.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:34

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) yönetim kurulu, tekstil sektöründe sanal gerçeklik hakkında bilgi aldı. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Dünya artık teknoloji ile çok küçüldü. Hıza ayak uyduran kaliteli üretim yapan firmalar ayakta kalacak. Biz de DOSABSİAD üyelerini hıza hazırlıyoruz" dedi.

Prosoft VR Firma yetkilisi Selçuk Şirkeci, tekstil sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve yazılımları ile ilgili bilgi vermek için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) yönetim kurulunu ziyaret etti. Bursalı firmaların teknolojiyi yakından takip ettiğini söyleyen DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Bursa pek çok alanda olduğu gibi tekstil sektöründe de önemli firmaların bulunduğu Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin önemli sanayi bölgeleri arasında yer alıyor. Biz özellikle pandemi sürecinde sanal fuarcılık ile ilgili açıklamalar yaparken, bir yandan da teknoloji ve sanal gerçeklik ile ilgili araştırmalar yaptık. Dünya artık teknoloji ile çok küçüldü. Her an her yerde iş yapma şansınız var. Artık yeni teknolojiler ile seyahat yapmadan da ürünü, üretim aşamalarını görme şansımız var. Sanal büküm, dokuma, boya yapabiliyorsunuz. Sanal gerçeklik ile ürünü detaylı görebildiğiniz gibi dokunabiliyorsunuz. Ürünün dokusunu hissedebiliyorsunuz. Hıza ayak uyduran kaliteli üretim yapan firmalar ayakta kalacak Biz de DOSABSİAD üyelerini hıza hazırlıyoruz. Türk firmasının, yerli yazılım ile bunları gerçekleştiriyor olmasından da ayrıca gurur duydum" dedi.

Ürünün tasarruf boyutundan da bahseden Çevikel, "Bu teknoloji kullanılarak numune üretim sürecindeki su sarfiyatı, enerji harcaması ve karbon salınımının da yüzde 80 oranında düşürülmesi amaçlanıyor. Platform, böylece tekstil sektörüne daha çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor" diye konuştu.

Yerli girişim olan ürün ile ilgili bilgiler veren Prosoft VR Firma yetkilisi Selçuk Şirkeci de, "Tekstilde dijitalleşmeyi üç boyuta ve sanal gerçekliğe taşıdık. Numune üretim süreçlerini tamamen ortadan kaldırıp dijitalleşmenin yanında, ürünleri dijital olarak modelleyip sanal mağaza, sanal showroomlara yerleştiriyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal mağazada kumaşın desenini görebilecek, ürüne dokunabilecek, kumaşı hissedebileceksiniz. Dijital kumaş, dijital kalıp modelleme ve dijital dikimin yanı sıra, üretimleri dijital avatarlara ürün giydirme ve sanal showroom'larda ürün sunumu ile dijital ürünler üzerinden sipariş alma imkanı da getiriyor" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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