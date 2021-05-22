Son dakika haberleri... Denizciler hıfzıssıhha kararlarından memnun
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Son dakika haberleri... Denizciler hıfzıssıhha kararlarından memnun

Son dakika haberleri... Denizciler hıfzıssıhha kararlarından memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun denizcilere özel aldığı kararların memnuniyet olucu olduğunu söyledi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun denizcilere özel aldığı kararların memnuniyet olucu olduğunu söyledi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Çetin " Uzun süredir bu konuda mağduriyetimizi ve çözüm yolu bulmak adına isteklerimizi Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ilgili birimlere iletiyorduk. Konu üzerinde çalıştıkları bilgilerini bize iletiyorlardı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan son kararlar ile denizcilerimiz şimdi daha rahat bir çalışma imkanı bulacak. İnşallah pandemi de bir an önce biter ve sağlıklı günlerde daha rahat ve huzurlu turizm sezonları yaşarız" dedi.

Denizcilere özel kararlar

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 21.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede denizcilere özel bir takım kararlar aldı. Buna göre Charter teknelerinin sadece yurt dışından gelen yabancı turistler ile seferlerini yapabilecek, charter teknesi ile gidip gelen turistler, tekneyi teslim ettikleri/teslim aldıkları noktalarda bulunan charter çalışanları, söz konusu teknelere lojistik destek sağlayanlar, charter teknelerini kiralama ofisinde çalışanların ve turist rehberleri sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. İçerisinde yaşam alanı olan (Kamaralı ve pis su tankı olan) tekneler konut olarak değerlendirileceğinden, bu teknelerde halihazırda ikamet eden ve/veya kısıtlamayı liman/marinalarda teknelerinde geçirecek şahıslar tekneleri ile denize çıkabilecek, koylarda bulunabilecek, ayrıca zorunlu hallerin oluşması halinde (sağlık sorunu, arıza, olumsuz hava koşulları, temel gıda ihtiyaçları, atık transferi vb.) teknelerin liman ve marinalara giriş/çıkış yapabilecek. Turistik faaliyetler için geçici/kısa süreli Türkiye'ye gelen ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan yabancı turistlerin ulaşımını sağlayan ticari tekneler ve çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. Gezinti tekneleri yalnızca acenta aracılığıyla getirilen yabancı turistler ile pandemi kapsamında gerekli önlemleri alarak günübirlik tur faaliyeti yapabilecek. Turizm sezonu hazırlık kapsamında marina, çekek yerlerinde yapılan bakım/onarım, denize indirme faaliyetleri ve bu kapsamda deniz yoluyla yapılan intikaller sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Denizciler hıfzıssıhha kararlarından memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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