Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Tatar'dan Yılmaz için başsağlığı mesajı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Tatar'dan Yılmaz için başsağlığı mesajı

30.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:40
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Tatar'dan Yılmaz için başsağlığı mesajı

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakan Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakan Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, başsağlığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine, şahsım Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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