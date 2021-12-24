Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlarını atmıştır."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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