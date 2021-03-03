Son dakika haberleri... Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
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Son dakika haberleri... Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti

03.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:16
Son dakika haberleri... Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti

Bir son dakika haberine göre Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini öne sürdü.

Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini öne sürdü.

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından iki ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik." dedi.

Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Cong, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ile görüş alışverişinde bulunurken, ikili, ekonomik kalkınma ile salgını kontrollü önlemenin dengelenmesinin küresel bir zorluk olduğuna ve "normal hayata" dönüşte aceleci yaklaşımların ters tepebileceğine dikkati çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakaların tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 562 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Fauci, kendi tasarladığı Kovid-19 virüsünün 3D modelini müzeye bağışladı

Fauci, kendi tasarladığı Kovid-19 virüsünün 3D modelini, Smithsonian Enstitüsünün Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ne bağışladı.

Müze dün Fauci'yi "Büyük Amerikalılar Madalyası" ile onurlandırırken müze müdürü Anthea Hartig, Fauci'nin milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğunu ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin önemli gelişmelere imza attığını kaydetti.

Fauci, müzenin ödülüne ilişkin "olağanüstü ve mahcup edici" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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