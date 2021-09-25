BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON 500 BİN LİRALIK CİNSEL İÇERİKLİ MACUN ELE GEÇİRİLDİ

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de TIR garajında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece'de bulunan TIR garajında operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 2 milyon 500 bin lira değerinde 3 palet halinde toplam 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi. Baskın anları kameralara yansırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.