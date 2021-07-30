Son dakika haberleri: Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
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Son dakika haberleri: Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi

Son dakika haberleri: Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Son dakika haberi: BURSASPOR'da transfer engelini kaldırmak için göreve ilk geldikleri günden itibaren yoğun çaba sarf eden yönetim, sürecin sonuna geliyor.

BURSASPOR'da transfer engelini kaldırmak için göreve ilk geldikleri günden itibaren yoğun çaba sarf eden yönetim, sürecin sonuna geliyor. 44 dosyadan yalnızca 2 dosyaya düşülürken, yakın süreçte engelin kaldırılarak takviyelerin yapılması bekleniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yönetim, transfer engelini kaldırabilmek amacıyla çabalarını yoğunlaştırdı. Bu noktada göreve geldiklerinde 44 dosya ile karşılaşan, ancak oluşturdukları kaynaklar ve yapılan görüşmeler neticesinde dosya sayılarını birer birer düşüren yönetim, son olarak pürüzlerin yaşandığı Serdar Özkan ile anlaşma sağladı. Daha önce ciddi sıkıntıların yaşandığı Özkan'a, gerekli kolaylığın sağladığı için teşekkür edilirken, dosya sayısı da böylelikle 2'ye düştü. Yönetimin, Moussa Sow ve menajer Özgün Koyutürk ile de anlaşarak, transfer engelini yakın süreçte kaldırması bekleniyor.

"GÜZEL GÜNLER YAKINDA"Bursaspor camiası, transfer engelinin kaldırılacağı haberini merakla beklerken, kentin pek çok noktasında da çeşitli reklam panoları da dikkat çekti. Kentin caddelerindeki birçok noktada, 'Büyük Bursaspor camiası güzel günler yakında' panosu taraftarı heyecanlandırdı.Geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyerek, sezonu altyapısından da destek alarak, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile geçiren Bursaspor; ligi 10. basamakta noktaladı. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladığı öğrenilirken, transfer engelinin kaldırılmasının ardından imzaların da birer birer atılması bekleniyor.BAŞARILI HAMLELER GELDİÖte yandan, Bursaspor yönetiminin iç transferde oyuncular ile yaptığı anlaşmalar da camia tarafından sevinç ile karşılandı.Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile kariyerinin en iyi dönemini geçiren deneyimli oyuncu Burak Altıparmak ile anlaşarak takımda tutan yönetim; bir diğer deneyimli isimler Cüneyt Köz, Aykut Akgün ve Onur Atasayar ile yeniden anlaşma sağladı. Ayrıca, takımın potansiyel yeteneklerinden biri olan ve gerek yurt içi, gerekse yurt dışı birçok kulübün radarındaki 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzatması da takdir ile karşılandı.

Bolu'daki kamp sürecine devam eden Bursaspor, 1 Ağustos itibariyle buradaki kamp sürecini noktalayarak, yeni sezon çalışmalarına Bursa'da devam edecek.


Son dakika haberleri: Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
Son dakika haberleri: Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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