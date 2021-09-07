Son dakika haberleri... Biden, Ida Kasırgası'nın yol açtığı sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti
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Son dakika haberleri... Biden, Ida Kasırgası'nın yol açtığı sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti

Son dakika haberleri... Biden, Ida Kasırgası'nın yol açtığı sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın yol açtığı sellerden etkilenen New York ve New Jersey eyaletini ziyaret ederek, yetkililer ve afetzedelerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın yol açtığı sellerden etkilenen New York ve New Jersey eyaletini ziyaret ederek, yetkililer ve afetzedelerle bir araya geldi.

Sabah saatlerinde New York'a giden Biden, burada yerel yetkililer ile görüşmesinin ardından, New Jersey'de selden en çok etkilenen Hillsborough bölgesine geçti.

Biden, günün ilerleyen saatlerinde New York'un Queens bölgesinde de selzedeleri ziyaret edecek.

Biden'dan iklim değişikliği vurgusu

Hillsborough'da yerel yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Biden, afetzedelere yardım sözü verdi.

Ziyaretinde iklim değişikliğinin etkilerine de sık sık değinen Biden, bu konuda atılacak adımları da hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Ida Kasırgası nedeniyle 1 Eylül'de New Jersey'nin güneyinde oluşan hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.

New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi, elektrik kesintilerinden etkilenmişti.

Bölgede en az 50 kişi, sellerden dolayı hayatını kaybetmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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