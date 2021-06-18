Son dakika haberleri... Berkin Elvan davasında karar açıklandı
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Son dakika haberleri... Berkin Elvan davasında karar açıklandı

Son dakika haberleri... Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru F.D. "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru F.D. "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilde bulunan tutuksuz sanık F. D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Berkin Elvan'ın ailesinden müdahiller anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ile Özge Elvan'ın yanı sıra taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bazı CHP, HDP ve TİP milletvekilleriyle çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etti.

Mahkeme heyeti, müdahiller, sanık ve taraf avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık F.D.'yi "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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