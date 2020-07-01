Son dakika haberleri: Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağışı
Son dakika haberi: Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağışı Bayburt'un Demirözü ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
01.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:18
Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağışı
BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Demirözü - Kelkit yolunda sağanak yağmur ile yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Doluyla birlikte yol beyaza büründü.
Dolu yağışının etkili olduğu köylerde da ekili araziler zarar gördü.
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Kaynak: İHA