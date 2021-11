Son dakika haberleri | Bakanlar Yanık ve Kasapoğlu, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu

MENEMEN, İZMİR (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz 20 yıl önce bu millete bir söz verdik. Dedik ki 'kimsesizlerin kimsesi olacağız' ve 20 yıldır kimsesizlerin kimsesi olduk." dedi.

İzmir'de 96 tesisin toplu açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yanık, törende, bugün 96 tesisin yanı sıra 1 yılda tamamlanan deprem konutlarının teslimini yaptıklarını ayrıca Alsancak Stadı'nı hizmete açtıklarını belirtti.

İzmirlilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yanık, şöyle konuştu:

"Biz 20 yıl önce bu millete bir söz verdik. Dedik ki 'kimsesizlerin kimsesi olacağız' ve 20 yıldır kimsesizlerin kimsesi olduk. Nasıl olduk ? Yardıma muhtaç olana sosyal yardım yaparak, evi barkı olmayana barınma hizmeti sağlayarak, anası babası olmayan çocuklarımıza devletin şefkatli kollarını açarak, yaşlılarımıza adeta bir evlat gibi bakarak, onlara bakanlara destek olarak, engelli yaşlılarımızı sokakta bırakmayarak, düne kadar evinden çıkamayan, hava almaya muhtaç, dışarıyı seyreden engellilerimize bugün engelsiz yaşam merkezlerinde bütün imkanları sunarak, şiddete uğrayan kadınlarımıza sığınak olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı 20 yıldır aralıksız sürdürüyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletine hizmet etmek için çalıştıklarını ifade etti.

İzmir'de başta deprem konutları olmak üzere birçok tesisin açılışının gerçekleştiğini hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Her bir kuruşu memleketimiz, milletimiz için harcamaya, hiçbir şekilde özveriden, fedakarlıktan kaçınmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Ak Parti iktidarlarının 19 yılda gerçekleştirdiği spor devriminin, altyapı devriminin en son örneği olan Alsancak Stadı'nı İzmirlilerle buluşturduk. Spor şehri İzmir'de sporun her branşı için yeni yıldızlar, yeni şampiyonlar yetiştirmeye yine sizinle devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Menemen'de yeni projelerinin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menemen'de yarı olimpik havuzumuzla birlikte 'yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyasıyla her gencimizi, her çocuğumuzu, havuzla, suyla buluşturacağız, yarınların şampiyonlarını yetiştireceğiz. AK Parti, Türkiye'nin 19 yılda her alanda yeni bir boyuta, yeni bir sürece taşınmasında en büyük hizmeti gerçekleştiren bir misyonun adı. Bu misyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'dünya 5'ten büyüktür' haykırışıyla, tüm mazlumların sesi olan, adaleti, vicdanı tüm dünyaya haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu şarkıyı sizlerle birlikte ilelebet devam ettireceğiz."

Törende kısa bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da vatandaşları selamladı.

Açılış törenini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Cahit Özkan, İzmir milletvekilleri ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de takip etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet