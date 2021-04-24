Son dakika haberi | Bakan Kurum: Üsküdar'da İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Pazartesi günü başlatıyoruz-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bakan Kurum: Üsküdar'da İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Pazartesi günü başlatıyoruz-1

Son dakika haberi | Bakan Kurum: Üsküdar'da İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Pazartesi günü başlatıyoruz-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak...

ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci Pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu
Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Kurum: Üsküdar'da İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Pazartesi günü başlatıyoruz-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 19:47:37. #1.14#

title