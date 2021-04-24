Son dakika haberi | Bakan Kurum: Üsküdar'da İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Pazartesi günü başlatıyoruz-1

Son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak...