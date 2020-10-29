Son dakika haberleri: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
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Son dakika haberleri: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

29.10.2020 07:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 07:56
Son dakika haberleri: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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