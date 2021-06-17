Son dakika haber | Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada

Son dakika haberler... AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) hafif ticari araç çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) hafif ticari araç çarptı. Yaralı Gövenez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü Burak K. (28) gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Sağlık Ocağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e, Söke- Didim istikametine gitmekte olan Burak K. idaresindeki 35 ZDR 89 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmayla Gövenez beton zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gövenez, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gözenez hayatını kaybetti. Öte yandan, sürücü kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gözenez'e çarpma anı ise yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan