Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Denizli'de yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın en üst katı, bacadan başlayan yangında alevlere teslim oldu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın en üst katı, bacadan başlayan yangında alevlere teslim oldu. Mahallenin bir çok yerinden gözüken alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın en üst katında, bacadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Binanın üst katını saran dumanlar bir anda yerini alevlere bırakırken, içeride bulunan aile komşuların uyarısıyla dışarıya çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, git gide büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin diğer binalara sıçramaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mahallenin bir çok yerinde gözüken ve adeta geceyi aydınlatan alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından alevler bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yapılan ilk incelemede ise yangının bacadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada

Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada

 Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

 Omuz atma tartışmasında kan aktı! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu

Omuz atma tartışmasında kan aktı! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberi... Denizli'de yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın en üst katı, bacadan başlayan yangında alevlere teslim oldu.

title