Son dakika haberleri... Apartmandan yükselen alevler geceyi aydınlattı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın en üst katı, bacadan başlayan yangında alevlere teslim oldu. Mahallenin bir çok yerinden gözüken alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın en üst katında, bacadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Binanın üst katını saran dumanlar bir anda yerini alevlere bırakırken, içeride bulunan aile komşuların uyarısıyla dışarıya çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, git gide büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin diğer binalara sıçramaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mahallenin bir çok yerinde gözüken ve adeta geceyi aydınlatan alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından alevler bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yapılan ilk incelemede ise yangının bacadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. - DENİZLİ