Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005'te sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005'te sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 16 yıl önce memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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